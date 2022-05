Sin (44) en Sadik (37) verdelen exclusieve roséwijn van Amerikaans rapper Post Malone

KortrijkSin Yang Ming (44) en Sadik Halac (37) zijn exclusief verdeler van Maison No. 9 in België. De roséwijn van de Amerikaanse rapper Post Malone boomt in de Verenigde Staten. “De Instagrampagina Maison No. 9 heeft al 197.000 volgers. Het zal nu ook in Europa ontploffen, dat is onze overtuiging”, zeggen de Kortrijkse ondernemers.

Velen kennen de Amerikaanse rapper Post Malone, echte naam Austin Post, van hits zoals Sunflower en Rockstar. Maar misschien minder geweten is Post Malone’s liefde voor de mediterrane levensstijl en rosé uit de Provence in Zuid-Frankrijk. Dat resulteerde in samenwerking met befaamd wijnmaker Alexis Cornu tot Maison No. 9. Sadik Halac van restaurant La Bohème op de Grote Markt in Kortrijk en Sin Yang Ming van wijnhandel The Wine Chapter en restaurant Sakura in Kortrijk zijn nu in ons land de exclusieve verdelers van de rosé van hoge kwaliteit.

Quote De smaak is crispy, fruitig met een beetje perzik, onder­steund door aangename frisse zuren en droog in de afdronk. Perfect voor feestelij­ke (nightlife) momenten en gastronomi­sche combina­ties, met lichtere gerechten Sin Yang Ming en Sadik Halac

Volledig scherm Maison No. 9 is uitgedacht door Post Malone (centraal), samen met Dre London (links) en James Morrissey © Henk Deleu

“We geloven in dit verhaal. De rosé is uniek in zijn segment. Mensen willen nieuwe ervaringen, roséwijnen zitten in de lift en Maison No. 9 is een trendy lifestyle product”, vertellen Sin en Sadik. “De rosé is heel licht van kleur en gemaakt met grenache, cinsault, syrah en merlot. De smaak is crispy, fruitig met een beetje perzik, ondersteund door aangename frisse zuren en droog in de afdronk. Perfect voor feestelijke (nightlife) momenten en gastronomische combinaties, met lichtere gerechten. We verkopen Maison No. 9 particulier en professioneel.”

Er zijn al ‘hotspots’ in Kortrijk en omstreken, waar Maison No. 9 op de kaart komt. In Kortrijk zijn dat restaurant La Bohème en brasserie Muze op de Grote Markt, brasserie Saint-Medard aan het Deken Zegerplein en eet- en bierhuis Souffleur op het Schouwburgplein. Ook La Bodeguita del Medio, de Cubaanse bar in de Stationsstraat heropent op woensdag 18 mei, biedt Maison No. 9 aan. Buiten Kortrijk vind je de exclusieve roséwijn straks al in Blue Buddha Beach Club in Oostende, tennisclub Isis in Izegem en zomerbar Verano in Waregem.

Volledig scherm rosé Maison No. 9 © Maison No. 9

Meer info over Maison No. 9 vind je op www.maison9wine.com of op de Instagrampagina maison9wine. Wie de exclusieve rosé wil kopen, wendt zich tot wijnhandel The Wine Chapter, aan de Doornikserijksweg 149 in Bellegem, schuin tegenover het Bellegems Friethuisje. Info: www.thewinechapter.be, op de Instagrampagina The.Whine.Chapter of op de Facebookpagina The Wine Chapter.