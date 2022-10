Sien (27) kandidaat voor nationaal voorzitterschap Jong CD&V

Sien Vandevelde is lokaal en provinciaal actief bij CD&V en Jong CD&V en wil nu ook de sprong wagen naar het nationaal niveau. “Ik ben er klaar voor om Jong CD&V weer een stem en smoel te geven.” Sien werkte tot de zomer van 2019 op het partijsecretariaat van Jong CD&V en maakte daarna de overgang naar het Vlaams parlement, waar ze medewerker is van Waregems burgemeester en parlementair Kurt Vanryckeghem. Sien is in haar vrije tijd ook provinciaal voorzitter van Jong CD&V. Begin december weten we of Vandevelde Maas zal opvolgen.