Sevenslaan week onderbroken voor verkeer

Kortrijk Celine (44) verkoopt bekend eetcafé Pinocchio: “Niets te maken met corona- of energiecri­sis, lange werkdagen wegen zwaar door”

Celine Surmont kondigt het afscheid van haar Pinocchio aan. Het pand op de Veemarkt met op het gelijkvloers het eetcafé en daarboven een moderne woonst, staat voor 675.000 euro te koop bij ERA Real Estate. “Het is mooi geweest na bijna 25 jaar, al blijf ik Pinocchio sowieso nog uitbaten tot het pand verkocht is. Er zijn nog geen kandidaat-kopers, de verkoop is pas recent gelanceerd.”

30 september