Sevenslaan onderbroken voor verkeer

Sint-Eloois-Winkel/Kortrijk/Leuze Volgestouw­de aanhangwa­gen schiet los en veroor­zaakt botsing langs E403 tussen Roeselare en Kortrijk

Een deel van de autosnelweg E403 tussen Roeselare en Kortrijk is in de nacht van donderdag op vrijdag een tijdlang versperd door een verkeersongeval. Een volgestouwde aanhangwagen schoot los van een al even volle terreinwagen en sleurde een BMW mee het struikgewas in. Er raakte niemand gewond.

15 juli