Serviceclub De Ronde Tafel 24 kookt kerstmenu voor 750 kwetsbare inwoners “Mensen die aan de deur zeggen ‘toch nog iets goeds aan deze kerst’, daarvoor doen we het”

kortrijkDe Kortrijkse serviceclub Ronde Rafel 24 heeft gisteren en vandaag zo’n 750 kerstmaaltijden klaargemaakt voor inwoners uit de stad die het financieel moeilijk hebben. “De hoeveelste keer we dit doen? We zijn de tel kwijtgeraakt”, zegt coördinator Tom De Niel. “Sponsors contacteren ons soms zelf al in september om te vragen hoeveel we dit jaar van hen nodig hebben.”

Het is stilaan een kersttraditie geworden: de leden van serviceclub Ronde Rafel 24 die de keukens van Syntra West induiken om samen met enkele oud-cursisten en de lesgever honderden kerstmaaltijden klaar te maken. “Via organisaties zoals De Kier en Poverello krijgen we de adressen door van mensen die het financieel moeilijk hebben, en voor wie een feestelijke maaltijd op kerstavond geen evident is”, zegt Tom De Niel.

De hele vrijdag werd er gekokkereld dat het een lieve lust is. Op het menu dit jaar: kip met seizoensgroentjes en Parijse aardappeltjes, met hazepaté als voorgerecht, en chocolade als dessert. Gisterenavond werden alle maaltijden verpakt, vanmorgen zaterdag werden alle pakketjes aan huis gebracht door zo’n 40-tal leden van de club. “De reacties aan de deur zijn heel erg verschillend”, zegt Lucas Delmulle. “Bij het ene gezin worden we met de brede glimlach onthaald, bij anderen is er toch een beetje schaamte. Maar altijd zijn ze érg dankbaar, dat voel je.”

Lucas tekent elk jaar present. “Het is een ideaal moment om eens iets te doen voor een ander”, zegt Lucas. “En ik neem ook mijn zoon Léon mee, zodat die op die manier ook leert dat niet iedereen het even goed heeft.” “In het dagelijkse leven is iedereen meestal gewoon met zijn eigen drukke leven bezig”, zeggen Ralf Veys en Andreas Laga. “Onze actie zorgt ervoor dat we ook even stilstaan, en ons steentje bijdragen.”

Dit jaar was de lijst 750 mensen lang. “Maar zoals altijd maken een paar tientallen maaltijden in reserve. Voor mochten we misrekenen, of mocht er ergens een lading vallen. We raken toch altijd alle porties die we maken, kwijt. Zoals vandaag: ook de 40 reserves hebben intussen al een bestemming gevonden. We zouden gemakkelijk een lijst met namen bijeen kunnen sprokkelen die dubbel zo lang is, maar het moet ook haalbaar blijven allemaal. Wij willen het kunnen blijven bolwerken met enkel de Ronde Tafel, om te vermijden dat we extra vrijwilligers inschakelen die dan toevallig bij hun buur of familielid moeten gaan leveren…”

Hoelang de kerstraditie van de Ronde Tafel 24 al staande houdt, is wat wazig. “We doen het al zolang intussen, dat niemand van onze generatie er bij het begin bij was”, zegt De Niel. “Voor mij is dit het 14e jaar. Het is echt een gewoonte geworden: sponsors contacteren ons soms zelf al in september om te vragen hoeveel we dit jaar van hen nodig hebben. En bij de mensen zien we heel vaak dezelfde gezichten terugkeren. Vandaag zei er een man die opendeed ‘dat dit toch iets positiefs was aan zijn kerstdag’. Voor mensen zoals hem moeten we dit verder doen”

