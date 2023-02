Seniorenvereniging Vief houdt infosessie rond veilig online bankieren

Je krijgt ook uitleg over de voordelen en valkuilen van online bankieren, contactloos betalen, de betaaldienst via QR-code Payconiq en de identiteitsapp Itsme. Wie nog geen digitale toegang heeft, krijgt uitleg hoe dat op te lossen is. De infosessie vindt op donderdag 16 maart om 14 uur plaats, in de vergaderzaal van de onafhankelijke zorgorganisatie i-mens op ’t Hoge 49 in Kortrijk. Deelnemen kost 5 euro, koffie of thee en versnaperingen inbegrepen.