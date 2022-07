Senator Georges-Louis Bouchez onverwachte gast op musical 1302

Kortrijk Zussen Charlotte en Céline brengen passie samen in Boutique, concept store verenigt kleurrijke gerechten met hoogstaan­de schoon­heids­pro­duc­ten

De kracht die Charlotte (30) en Céline Vanfleteren (27) uitstralen, delen ze vanaf begin juli in Boutique in de Voorstraat 37, een concept store van eethuis Parazaar en schoonheidssalon Kiki. “De producten en diensten die we in onze shop aanbieden benadrukken je schoonheid en doen je gezond voelen. Om zo bij te dragen aan een hoger zelfvertrouwen”, vertellen de hechte zussen.

24 juni