Sculptuur ‘Koningin’ siert Sint-Laurentiuskerk

Marke/Lauwe “Fietsen is er nog gevaarlij­ker, sinds gedoofde straatver­lich­ting”: Rekkemse­straat wordt in tweede helft 2023 vernieuwd

Nu de straatverlichting ’s nachts in grote delen van Kortrijk en deelgemeenten gedoofd is om de energiefacturen naar beneden te krijgen, is het extra opletten voor fietsers, voor wie bijvoorbeeld na een nachtshift in het duister naar huis fietst. Een voorbeeld is de Rekkemsestraat.

2 november