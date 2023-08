Scoor de leukste koopjes tijdens de septemberbraderie in Kortrijk

Noteer het weekend van 1, 2 en 3 september alvast in je agenda. Dan gaat namelijk de septemberbraderie in Kortrijk door. En het belooft zoals ieder jaar de moeite te worden. “Flaneer langs gezellige kraampjes, scoor de leukste koopjes en geniet van de muziek, maar doe vooral mee met onze selfiewedstrijd. De prijs is écht de moeite!”, zegt Mathieu Dhantschotter, die het evenement organiseert.