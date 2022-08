Schrijf kroost gratis in voor Kortrijk Kinderkoers

Kortrijk/Rollegem/Marke Kleedka­mers van vier sportcen­tra in Kortrijk tijdelijk dicht door te groot risico op levensbe­drei­gen­de legionella­be­smet­ting

Kleedkamers van sportcentra Lange Munte en Mimosa in Kortrijk, Weimeersen in Rollegem en Olympiadeplein in Marke zijn sinds eind vorige week preventief dicht. Uit resultaten van staalnames blijkt dat de concentratie van de bacterie legionella te hoog is in de watersystemen van de vier sportcentra. Douchen mag er tijdelijk niet. Want als legionella zich in je longen nestelt, kan dat mogelijk een levensbedreigende longontsteking veroorzaken.

22 augustus