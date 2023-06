Schrijf je in als standhouder voor junibraderie of zomermarktjes

Agi (43) zoekt 40-plus­sers voor nieuwe dansshow: “Schrijf hen niet te vroeg af, dat ze het niet meer kunnen, is onzin”

“Stop met altijd de nadruk te leggen op jonge en acrobatische dansers”, is de duidelijke boodschap van Agnieszka ‘Agi’ Romek. De choreografe sleutelt met kunstenplatform ARC aan een nieuwe dansproductie, ook voor 40-plussers. De choreografie en muziek worden op maat van de dansers gemaakt. En daar is danseres An Tack blij mee. “We weten wat we wel en niet kunnen, en we hebben dingen te bieden die een 18-jarige niet heeft.”