Schouwburg zoekt suppoosten

Kortrijk Kortrijk krijgt nieuwe dames elite Konvert Koerse: “Gouden remmen van 25.000 euro te winnen”

Kortrijk Koerse vzw verrast. Door met Konvert Koerse voor het eerst in Kortrijk een UCI dames elite 1.1 wedstrijd te houden, op vrijdag 19 augustus. “Attractief en leuk om zien, we gaan pionieren”, zegt woordvoerder Kristof Vanfleteren. Start en aankomst blijven sowieso in het stadscentrum.

13 juli