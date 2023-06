Schoolmedewerkster betrapt fietsendieven op heterdaad in Guldensporencollege Kaai

Fiberklaar rolt supersnel en stabiel glasvezel­net­werk in Kortrijk uit, 12.816 adressen zijn aansluit­baar

Nutsbedrijf Fiberklaar kondigt in Kortrijk en deelgemeenten de uitrol van zijn supersnel en stabiel glasvezelnetwerk aan. Inwoners kunnen zich nu aanmelden voor een gratis aansluiting. In totaal zijn 12.816 adressen in en rond Kortrijk aansluitbaar. De inwoners krijgen zo toegang tot het internet van de toekomst.