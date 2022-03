School ’t Fort krijgt Vlaamse steun voor bouw nieuwe refter en deels overdekte speelplaats

Kortrijk Laagvlie­ger scheurt aan 101 kilometer per uur voorbij flitscame­ra in bebouwde kom

Tijdens snelheidscontroles in de laatste week van februari scheurde een bestuurder aan maar liefst 101 kilometer per uur voorbij de flitscamera van de politie. Dat gebeurde in de Izegemsestraat in Heule waar de maximumsnelheid 50 kilometer per uur is. Tijdens die week reden maar liefst 20 procent van de bestuurders te snel.

4 maart