School met 900 leerlingen schakelt vanaf maandag opnieuw voor minstens twee weken over op afstandsonderwijs: “Ouders reageren begripvol”

MarkeEen golf van coronabesmettingen overspoelt momenteel het Don Boscocollege op Sint-Anna in Marke. De secundaire school schakelt daarom noodgedwongen volledig op afstandsonderwijs over. “Vanaf maandag 17 januari en dat voor een periode van twee weken, ouders zijn begripvol”, zegt directeur Tuur Ottevaere.

Er zitten momenteel ruim honderd van de in totaal negenhonderd leerlingen thuis, terwijl er van de negentig leerkrachten drieëntwintig afwezig zijn. “Vooral omdat ze corona hebben of omdat ze zich slecht voelen na hun boosterprik. We moeten hierdoor tien tot twaalf klassen opvangen, deels in de studie- en deels in de eetzaal. Waar ze dan eigenlijk met te veel samen zitten, wat het risico op nieuwe broeihaarden nog vergroot. Dat is niet verantwoord.”

Quote Aan kwetsbare scholieren, die thuis moeite hebben om op het internet te raken of die afhaken tijdens de online lessen, vragen we wel om naar het Don Boscocolle­ge te komen. Zodat ze hun online lessen op school kunnen volgen Tuur Ottevaere

“Het aantal besmettingen is nu hoger dan ooit tevoren in het Don Boscocollege. Gelukkig is er niemand ernstig ziek wel, het gaat telkens over vrij milde symptomen. Maar dat je na een vastgestelde besmetting tot acht dagen thuis moet zitten, dat ontwricht met zoveel besmettingen nu onze school. Ook hierdoor is fysiek les blijven geven niet meer mogelijk”, zegt Tuur Ottevaere.

Volledig scherm De parking aan het Don Boscocollege (links) © Henk Deleu

Dus schakelt het Don Boscocollege vanaf maandag 17 januari op online afstandsonderwijs over, tot en met vrijdag 28 januari. “Het gevoel is dubbel. Ouders tonen begrip omdat ze begrijpen dat we klassen niet kunnen blijven opvangen in de studie- en eetzaal. Maar het is voor ouders, zeker van eerstejaars, niet evident om alles weer georganiseerd te krijgen met kinderen die twee weken thuis online les moeten volgen. Aan kwetsbare scholieren, die thuis moeite hebben om op het internet te raken of die telkens weer afhaken tijdens de online lessen, vragen we wel om naar het Don Boscocollege te komen. Zodat ze hun online lessen op school kunnen volgen”, stelt Tuur Ottevaere.

Overmacht

De directeur wijst er nog op dat de golf van coronabesmettingen een geval van overmacht is: “CO2-meters in alle klassen, overal ventileren, enkel per klas in de refter zitten… we volgen strikt alle coronamaatregelen. De omikronvariant die rondwaart is gewoon veel te besmettelijk. We maakten zo’n situatie hier nooit eerder mee, ook tijdens vorige coronagolven niet.”