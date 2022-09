School De Lage Kouter wint Eten is Feest award met project rond betaalbare maaltijden

“Het 2+1 project groeide uit een brainstorming. Dagelijks bereiden leerlingen van de grootkeukenopleiding warme maaltijden, voor wie op school eet. Dankzij een goede samenwerking met onze leveranciers slagen we er in om dit project op te zetten. Ouders krijgen per aankoop van tien maaltijdtickets, vijf gratis maaltijdtickets. Dit scheelt een serieuze slok op een borrel. De Eten is Feest award en de bijhorende cheque van 10.000 euro helpt ons om de continuïteit van het project te verzekeren. Want die 10.000 euro is al zeker goed voor tot 2.500 extra maaltijden”, zegt een opgetogen Frank Vandamme, vakverantwoordelijke voeding in De Lage Kouter aan de Beekstraat in Kortrijk. De Eten Is Feest award is een initiatief en samenwerking tussen JAVA Foodservice en Unilever Food Solutions, om sociale projecten in de scholen- en zorgsector te steunen. Een onafhankelijke jury beoordeelde 44 geanonimiseerde projecten in Vlaanderen.