Schild & Vrienden voerde actie met Zwitserse neonazi’s in Kortrijk

Kortrijk RECONSTRUC­TIE. Hoe een vredelie­ven­de kof­fieklets over het coronabe­leid ook in Kortrijk even ‘gekaapt’ werd door extremis­ten: “Ze riepen haatdragen­de slogans in het Duits”

Extreemrechtse onbekenden die de brug tussen de Broeltorens bezetten, spandoeken ontrolden, in het Duits scandeerden en vuurwerk aanstaken. Het was du jamais vu in Kortrijk. “Het voelde alsof Hitler even terug was. Het fascisme zette zich in de schijnwerpers”, doet ooggetuige Marino Coolsaet (51) uit Heule zijn verhaal. Even verderop had Miep Lambrecht een vredelievende koffieklets georganiseerd om rustig over het federale coronabeleid te discussiëren. Maar die werd verstoord door de actie op de Broelbrug.

30 november