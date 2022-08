Schepen Stephanie Demeyer huwt haar 500ste koppel: “Het doet me telkens iets”

In de tuin

De trouwplechtigheden aan de Leie vinden plaats op de laatste vrijdagnamiddag van april tot en met september. “Wij hebben een prachtig historische trouwzaal, een van de mooiste van het land. We wilden dus ook een buitenlocatie die tot de verbeelding spreekt. Meer en meer mensen vragen ons of ze in hun tuin of zo elkaar het jawoord kunnen geven. Dat mag niet volgens de wet en huwen aan de Leieboorden is dus een mooi alternatief. Het is het eerste jaar dat we dit doen en we bekijken of er eventueel nog een andere buitenlocatie kan bijkomen. Als er in de toekomst steeds maar warmere zomers komen, is dat wellicht ideaal.”