Schepen Ronse vraagt Brugge nu ook om kandidatuur voor Europese Culturele Hoofdstad te laten vallen

Kortrijk stelde zich in 2019 kandidaat om in 2030 de Europese Culturele Hoofdstad van Europa te worden. Sindsdien timmert schepen van cultuur Axel Ronse (N-VA) aan die kandidatuur. Zo zijn de werken aan het nieuwe museum Abby ondertussen gestart en houdt Kortrijk begin 2024 een generale repetitie. Ook Gent, Leuven, Luik, Oostende, Turnhout en Brussel stelden zich al vroeg kandidaat. Deze week kwam plots ook Brugge op de proppen als kandidaat. Brugge kreeg die eer eerder al in 2002. Dat wekte heel wat wrevel op bij Kortrijks schepen Axel Ronse. Nu vraagt hij ook in een open brief aan de stad Brugge om die kandidatuur terug in te trekken. “Van de organisatie weten we dat ze nooit een hoofdstad kiezen of een stad die eerder al aan de beurt kwam”, schrijft Ronse in zijn open brief. “Zet u achter onze kandidatuur in plaats van geld en middelen te investeren in een kandidatuur waarvan je nu al weet dat Europa niet geneigd is om dezelfde stad nog eens aan te duiden. We maken er trouwens een West-Vlaamse kandidatuur van. Verzwak onze West-Vlaamse kandidatuur niet maar geloof dat het podium dat Kortrijk kan krijgen ook Brugge goed zal doen.” Wie het uiteindelijk zal worden weten we in 2026.