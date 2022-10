Schepen roept cultuurmakers op om iets op poten te zetten tijdens de WK-wedstrijden van de Duivels in Qatar: “De mensenrechten worden er straal genegeerd”

kortrijkSchepen Axel Ronse (N-VA) lanceert -in eigen naam- een opvallende oproep. Hij roept enthousiaste cultuurmakers op om voorstellingen of exposities te organiseren op het moment dat de Rode Duivels spelen in Qatar. “Dat WK is een schandvlek voor onze westerse wereld. Ik weiger zelf te kijken naar de wedstrijden, en wil een cultureel alternatief bieden voor wie hetzelfde voelt als ik.”

Cultuurschepen Ronse zit al tijdje in z’n maag met het WK in Qatar, zegt hij. “Om die infrastructuur te bouwen werd slavernij opnieuw in het leven geroepen. Volgens sommige bronnen lieten daarbij naar schatting 6.500 mensen het leven. Qatar is bovendien een land waar mensen met een andere seksuele voorkeur niet welkom zijn. Mensenrechten worden er met de voeten getreden. Dat hele WK druist in tegen onze westerse normen en waarden, en ik vind het ronduit schandalig dat het daar kan doorgaan.”

“Voetballers knielen enthousiast om de Black Lives Matters-beweging te steunen, maar ze hebben er geen probleem mee om te voetballen in stadia waarvoor mensen zijn gestorven. Ik vind dat gewoon onbegrijpelijk. In het Vlaams Parlement werk ik heel intensief op het aanpakken van uitbuiting van werknemers”, gaat Ronse verder. “Daar is trouwens een groot draagvlak voor. Meer en meer steden, maar ook onze regeringen nemen formeel afstand van het WK.

Volledig scherm Cultuurschepen Ronse zit al tijdje in z’n maag met het WK in Qatar, zegt hij. “Om die infrastructuur te bouwen werd slavernij opnieuw in het leven geroepen. Volgens sommige bronnen lieten daarbij naar schatting 6.500 mensen het leven. " © © VRT

Ronse wil zelf geen negatieve campagne starten. “Ik ben altijd supporter geweest van onze Rode Duivels. Dit staat geheel los van mijn Vlaams Nationalisme. Ik mis normaal geen enkele EK- of WK-wedstrijd van onze nationale ploeg. Ik veroordeel ook niemand die naar het WK gaat kijken of zelfs iets organiseert daaromtrent. Maar ik voel wel dat heel veel mensen net zoals mij enorm in hun maag zitten met dat WK en een signaal willen geven. Een positief signaal.”

Daarom neemt Ronse dit persoonlijk initiatief. “Kortrijk is de cultuurstad van Vlaanderen en kandidaat culturele hoofdstad. Ik roep enthousiaste cultuurmakers op om zich te melden als ze tijdens matchen van de Rode Duivels iets mooi willen tonen, een podium voorstelling willen geven of iets anders creatiefs willen doen. Op die manier geven we een positief cultureel signaal voor elementaire arbeidsvoorwaarden en maken we een vuist tegen uitbuiting van mensen. Voorstellen graag voor 30 oktober naar axel.ronse@kortrijk.be. Afhankelijk van wat ik binnen krijg, zie ik hoe ik het aanpak. Het kan zijn dat ik bestaande initiatieven mee promoot, of misschien zelf nog iets organiseer in samenwerking met onze talentvolle artiesten in onze stad.”

WK-dorp?

Niet iedereen is blij met dit alternatief, Niels Lybeer organiseert dit jaar een WK-dorp in het centrum van Kortrijk. “Dat het WK in Qatar doorgaat is beslist door heel machtige en rijke mensen, ver boven mijn hoofd”, zegt hij. “Ik herinner me nog de vorige WK’s, waar ook steeds nieuws van gestorven arbeiders naar boven kwam: Rusland, Brazilië, Zuid-Afrika. Als je dan per se wil boycotten omdat de mensenrechten niet worden nageleefd, wees dan consequent en draag dan ook bijvoorbeeld geen merkkledij. Als schepen Ronse een culturele ‘tegen’-actie wil organiseren, stel ik voor dat hij dan ook zelf de financiële risico’s op zich neemt, zoals de medeorganisatoren van de WK-dorpen in Krtrk. Het WK, waar dan ook, is een beleving voor alle Belgen. Een uniek gevoel van ééndracht en samenhorigheid. Samen staan we achter ons land. Dat gevoel wil ik versterken, niet boycotten.”