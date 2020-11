Schepen eet maand lang elke dag takeaway om horeca te steunen: “Het was 30 keer lekker, we gaan door”

KortrijkSchepen van Economie Arne Vandendriessche (Team Burgemeester) is een man van zijn woord. Hij beloofde om een maand lang elke dag takeaway te bestellen en bezocht zeker dertig horecazaken in Kortrijk en deelgemeenten. Geef toe: er zijn minder plezante uitdagingen. “Ik denk niet dat ik al aangekomen ben”, lacht Arne Vandendriessche. Ook Het Laatste Nieuws en HLN.be lijsten alle takeaways op. Er werd via HLN al 620.000 keer naar takeaway gezocht, ook in Kortrijk .

Arne Vandendriessche en zijn vriendin Valerie Hellebuck begonnen op vrijdag 23 oktober aan hun takeaway ronde. Ze smulden in oktober van gerechtjes van Paul’s Roast Chicken, Sweet Lime, Kameleon, SOEPless and more, Hula, Foodkorner, Petit Paris, De S’eule en Nude. “Veel zaken omarmen takeaway”, vertelt de schepen. “Vooral in de periode van donderdag tot en met zondag telkens. Ze focussen allemaal op het weekend, in het begin van de week moet je echt zoeken naar aanbod. Misschien een tip om ook in het begin van de week eens op takeaway in te zetten. Wat me ook opvalt: visgerechten zijn zeldzaam.”

In november werden de volgende takeaways al uitgeprobeerd: Charlou Delicatessen, WOW salads and more, Parazaar, Vesper en Chin Chin, Argendael, Byttebier-La Cantine, Lily’s Noodle House, Desanto, Foodkorner, Frederic’s, Wafel Atelier, La Cabane, Streat Global Food Kitchen, De Labberleute, kip Leie Center, Domino’s, Pasta Sciutta, Dudu, ‘t Fonteintje, Taste and Colours en ‘d Oude Burcht. Volgen nog deze maand: Vincent, Saint-Christophe, De Koekedoze en Bistro Bellino.

Quote De horecaba­zen vragen perspec­tief. Ze zeggen: ‘liever nog wat langer sluiten, maar dan wel open mogen blijven’. Een derde sluiting zien ze echt niet zitten Arne Vandendriessche

Lessen sociale media



“Wat me ook opvalt: de horecabazen zijn best wel tevreden over de steun en de XXL premies van de stad, maar ze willen nu vooral weten wanneer ze weer hun deuren mogen openen. Ze snappen de sluiting, maar ze willen eindelijk perspectief. De meeste zeggen: ‘liever nog wat langer sluiten, maar dan wel open mogen blijven’. Want een derde sluiting zien ze echt niet zitten. Verder opmerkelijk: sommige bestelsystemen zijn handig, bij andere is er nog veel werk aan. Sommige handelaars schrijven dus best nog in voor de socialemedialessen, die de stad Kortrijk gratis aanbiedt om de ondernemers te helpen.”

De schepen is nog niet van plan om met zijn takeawayronde te stoppen. “We bestellen zeker nog twee keer per week takeaway, tot de restaurants weer open mogen, maar wel niet meer elke dag dus. De lijst met nog te bezoeken horecazaken met takeaway is nog lang met onder meer ook nog Pand 44, Mi-Di, ViEr, Da Franco, noem maar op. We staan voor alle suggesties open. Ik oordeel niet over een zaak, ik benadruk vooral dat het tot nu toe altijd lekker was.”

Quote ‘Politie­kers zijn zakkenvul­lers’, hoor je vaak. Maar als een schepen dan een stuk van zijn wedde aan takeaway geeft, is het ook niet goed Arne Vandendriessche

“Ik snap zeker dat takeaway niet voor iedereen financieel haalbaar is, maar soms heb je al lekkere dingen voor 8 euro voor twee personen. Het hoeft niet altijd duur te zijn. Een ijsje, een koffie, een wafel,… Daarmee help je de ondernemers ook al. Kritiek is er altijd. ‘Politiekers zijn zakkenvullers’, hoor je vaak. Maar als een schepen dan een stuk van zijn wedde aan takeaway geeft, is het ook niet goed. Ik denk niet dat ik aangekomen ben door al die takeaway. Ik sport twee keer per week en eet ’s morgens altijd veel fruit. We zoeken trouwens vaak ook wel gezonde gerechtjes, als we voor takeaway gaan.”

