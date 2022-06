Schattig én triest tegelijk... Groen-raadslid voedert weesegeltjes op gemeenteraad in Kortrijk: “Gebruik geen robotmaaiers ’s nachts”

“Echt triestig, want de egels zijn er de dodelijke slachtoffers van. Kortrijk kan de eerste stad in Vlaanderen worden met een verbod”, stelde Cathy Matthieu maandagavond tijdens de gemeenteraad in het historisch stadhuis. Ze is vrijwilliger bij centra voor Vogels en Wilde Dieren in Beernem en Merelbeke. Matthieu moet de babyegeltjes om de drie uur voederen. Ze kon dus niet anders dan ze mee te nemen naar de gemeenteraad. Zo hoopt ze meteen ook dat het stadsbestuur deze keer wél luistert, want ze pleitte eerder al voor een verbod op het inzetten van robotmaaiers ’s nachts.

Verscheidene gemeenteraadsleden wilden maandagavond maar al te graag een blik werpen op de babyegels. En ook schepen van Natuur Bert Herrewyn (Vooruit) vond ze ‘allemaal cuties’. Maar of er ook effectief een verbod komt? “We gaan met andere steden en gemeenten de haalbaarheid bekijken. Dat kan onder meer binnen de VVSG (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, red.). Het is eventueel een optie, maar er zijn wel risico’s aan verbonden. Hoe is dat bijvoorbeeld afdwingbaar, en hoe kan je dat handhaven? We stemmen het eerst verder af, onder meer met Natuurpunt. We bevelen ondertussen sowieso aan om robotmaaiers ‘s nachts enkel op te laden en niet te laten maaien. Dat verspreiden we via sociale media en in de toekomst besteden we er ook nog eens aandacht aan in ons stadsmagazine, waar egels recent al in aan bod kwamen”, aldus schepen Bert Herrewyn.