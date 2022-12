Schaatsen op topniveau kan nu ook tijdens de schooluren: “Als we méér topsporters willen in ons land, is dit de manier waarop het moet”

kortrijkUniek in het Vlaams onderwijs: leerlingen van middelbare school Athena in Kortrijk kunnen vanaf dit schooljaar voor de sportoptie kunstschaatsen kiezen. Zeven leerlingen doen dat al. Vier uur per week kunnen ze schaatsen op IJsbaan De Piste. De leerstof van de gemiste lessen halen ze achteraf in. “Als we méér topsporters willen in ons land, is dit de manier waarop het moet”, klinkt het.

Middelbare school Athena in Kortrijk toont al jaren veel begrip voor de engagementen die leerlingen hebben naast de school. “Voor een aantal sporten, zoals voetbal, basketbal en zwemmen, is dat zelfs héél georganiseerd”, zegt co-directeur Franky Vinck. “Dan maken we, in samenwerking met de desbetreffende sportclubs, tijd vrij in het uurrooster waarop leerlingen kunnen trainen.”

Musical 14-18

Maar het kan ook meer ‘op maat’. “Zo hadden we in het verleden bijvoorbeeld leerlingen die op hoog niveau aan kajakken en karten deden”, zegt co-directeur Silvie Cagnie. “We stellen ons dan heel tolerant op als er tornooien of wedstrijden zijn. Dan krijgen die leerlingen vrijaf, en de kans om de gemiste leerstof onder begeleiding in te halen. En het hoeft niet enkel op sportvlak te zijn. Zo zijn er bijvoorbeeld enkele leerlingen die meegedaan hebben aan de musical 14-18. Ook die hebben we daarin gestimuleerd: we staan niet enkel toe dat ze afwezig zijn tijdens de les. Ze krijgen ook begeleiding om de gemiste leerstof in te halen.”

Vanaf dit schooljaar komt kunstschaatsen in het rijtje naast voetbal, basketbal en zwemmen. “Onze leerlingen krijgen de kans om tijdens de schooluren vier uur per week te komen kunstschaatsen op de IJspiste. We doen dat op vraag van kunstschaatsclub FSC Kortrijk Spurs”, zegt Vinck. “Wij zijn daar heel graag op ingegaan. Als we méér topsporters willen in ons land, is dit de manier waarop het moet. Andere landen hebben dat al beter begrepen dan België, spijtig genoeg.”

“Wie goed wil worden, moet véél kunnen trainen”, zeggen Karel Devos en Dave Declercq van de Kortrijk Spurs. “Topsport zorgt vaak voor een immense druk op de leerlingen en hun gezin. Leerlingen staan soms om 6 uur op de ijspiste, om voor de school begint al anderhalf uur te kunnen trainen. Ook na school komt vaak nog die training erbij. Door tijdens de schooluren tijd vrij te maken, is er meer ruimte om nog wat extra te trainen, maar ook om wat meer tijd in school te kunnen stoppen.”

Schoolwerk blijft uiteraard prioriteit. “De overeenkomst is wel dat de leerlingen goeie punten blijven halen, en voldoende aandacht geven aan de leerstof die ze hebben gemist”, zegt Cagnie. “We merken dat dat goed werkt: leerlingen zijn blij dat ze die kans krijgen, en doen daardoor extra moeite om vakken in te halen. Wij benadrukken tegelijk ook wel het belang van hun opleiding: één keer een verkeerde val of tackle, en je carrière kan voorbij zijn. Een diploma behalen blijft belangrijk. We willen de groei van de talenten van onze leerlingen alle kansen geven, maar tegelijk wel alle deuren openhouden.”

Recreatief

Alle leerlingen die lid zijn van een schaatsclub kunnen gebruik maken van het aanbod, ook wie enkel recreatief schaatst. “In de toekomst willen we het zelfs nog uitbreiden en ook niet-leden een kans geven om dit te doen”, zegt Vinck. “Maar dat zou dan wel maar twee uur per week kunnen. Sporten en bewegen is héél belangrijk, vandaar dat we dit zo willen stimuleren. Wie sport, leert omgaan met tegenslagen, ontgoochelingen, met kritiek en feedback. Ook dat zijn belangrijke vaardigheden die je op het leven voorbereiden.”

De leerlingen glunderden vandaag op het ijs. “Die lessen inhalen, dat lukt wel. We nemen het er graag bij om overdag wat meer te kunnen trainen”, zeggen Danielle Parmentier, Dinissa Costin, Maud Devos, Maymeline Samyn en Hannah Wouters.” Maymeline en Hanne wonen in Roeselare, en zij hebben zich zelfs speciaal ingeschreven in Athena omdat de school dit aanbod heeft.

