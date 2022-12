Ruimtegist houdt tweede crowdfunding om stadsbrouwerij te ondersteunen: “Voor 200 euro haal je levenslang twaalf bieren per jaar af”

KortrijkBrouwers Arn Simoens (37) en Egbert Glorieux (37) startten in 2018 microbrouwerij Ruimtegist op het Buda-eiland. Om de verbouwingen mee te helpen financieren, deden ze via een crowdfunding deels een beroep op Kortrijkzanen. Door de blijvende vraag, lanceren ze nu een tweede ronde. Of hoe vele kleintjes samen een mooi Kortrijks craftbier project vorm blijven geven. En wie steunt, krijgt er veel voor in return zoals een brouwerijbezoek en diner.

Na ruim 10 jaar experimenteren en opleidingen volgen, richtten de brouwers vier jaar geleden een microbrouwerij op, waardoor ze als enige ambachtelijke bieren brouwen op het Buda-eiland. En waardoor er na 60 jaar weer een brouwerij in het historisch hart is, nadat brouwerij Tack in 1962 stopte. Ruimtegist zit in het oude atelier van bakkerij Slosse, in de Budastraat. Achter grote ramen, in café De Dingen, kan je de brouwers aan het werk zien.

De microbrouwerij is aangekocht en verbouwd. Om dat deels te financieren, deed Ruimtegist een beroep op de inwoners. 85 personen schreven zich tijdens de eerste crowdfunding in, wat 20.000 euro opbracht. “We maken van de brouwerij een participatief project, versmolten met Kortrijk. De stad zit al enkele jaren in een leuk elan. We twijfelden dan ook niet om hier onze craftbrouwerij op te starten. En door de crowdfunding hebben we een lokaal klankbord, waarbij buurtbewoners en sympathisanten actief kunnen deelnemen aan ons project”, zegt Arn.

Ruimtegist bracht al drie bieren op de markt: Vie, Obsquur en Nova, in heel Vlaanderen te verkrijgen. “We starten nu met het barrel-agen van onze quadrupel Obsquur op whiskyvaten. Dat is wat meer niche, maar zo blijven we zelf ook bijleren als brouwers”, vertelt Egbert.

Deze week is een tweede crowdfunding gestart, met drie formules. Voor het basispakket van 200 euro haal je levenslang twaalf bieren van 33 centiliter af in Ruimtegist. Je wordt als eerste op de hoogte gebracht van alle events en nieuwigheden en krijgt ook als eerste de kans op gelimiteerde brouwsels.

Quote Een nieuwe se­mi-geautomati­seer­de brouwin­stal­la­tie begint zich op te dringen. Om sneller en efficiën­ter nieuwe recepten uit te testen in ons brouwlabo Arn en Egbert

Voor 500 euro krijg je er nog een groots brouwerijbezoek bovenop, voor maximum twintig personen en met een degustatie en vermelding van jouw naam op de muur van de brouwzaal inbegrepen. Weldoeners die het project zo genegen zijn en met 1.000 euro over de brug komen, krijgen daarbovenop een etentje van maximum twintig personen cadeau, tijdens een jaarlijks foodpairingsdiner.

“We hopen met deze tweede crowdfundingsronde verder te bouwen en over heel België beschikbaar te zijn met onze Kortrijkse ambachtelijke bieren. Zo kunnen we ook het houden van drie evenementen per jaar blijven uitbouwen. Verder begint een nieuwe semi-geautomatiseerde brouwinstallatie zich op te dringen. Om sneller en efficiënter nieuwe recepten uit te testen in ons brouwlabo.”

Meer info over Ruimtegist en de crowdfunding: www.ruimtegist.be/crowdfunding

