“Ruim twee jaar ons publiek gemist, nu komen we terug”: Koninklijk Kortrijks Lyrisch Toneel blaast corona weg met musical Oliver

Oliver Twist uit 1838 is Charles Dickens’ protest tegen de wantoestanden van zijn tijd. Tiener Oliver is geen schobbejak of belhamel. Toch keert het lot zich tegen hem. Hij wordt het doelwit van pesterijen en uitbuiting en belandt in een armenhuis. Het Koninklijk Kortrijks Lyrisch Toneel katapulteert Oliver in een regie van Carlos Decoene naar onze eigen tijd, met een aanklacht tegen de huidige verdoken armoede binnen onze maatschappij. De musical, waarvoor twintig kinderen moeten leren acteren en zingen en dansen, wordt een streling voor het oog. Dankzij de medewerking ook van zangcoach Anita Dur, choreograaf Nathan Pruvoost en de inzet van enkele vaste professionals van het KKLT.

Volledig scherm De 'kinderbende', die centraal staat tijdens de musical Oliver © Simon Rosseel

De musical voor jong en oud wordt begeleid door een koor en orkest onder begeleiding van Ronny Delombaerde. Er zijn ruim zeventig repetities gepland. “Het is een risicovolle onderneming, maar het bestuur gelooft in een goede afloop. Alle deelnemers doen hun uiterste best. En we hebben veel bewondering voor de kinderbende, zoals ze ook in het stuk vermeld worden”, zegt Guy Leleu.

Oliver is in de stadsschouwburg van Kortrijk gepland op zondag 9, 16 en 23 oktober, telkens om 14.45 uur. De bedoeling is om voor drie volle zalen te spelen. Kaarten kosten 23 euro voor wie jonger is dan 26 jaar of 25 euro. Te koop via de Schouwburg: tel. 056/23.98.55 of via de site www.kltkortrijk.be.

