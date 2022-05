Ruim drie maanden rijverbod voor 176 km/u op snelweg: “Egoïstisch voor een verjaardagsfeestje.”

Op 15 oktober 2021 haalde A.F. op de snelweg een politievoertuig aan hoge snelheid in. De agenten zetten de achtervolging in en haalden snelheden van meer dan 180 kilometer per uur om haar bij te benen. Bovendien merkten de agenten dat de vrouw op de wisselaar van de E403 naar de R8 op de pechstrook reed om een bocht af te snijden. Ze zetten de wagen meteen langs de kant en trokken haar rijbewijs meteen voor 15 dagen in. “Haar zoontje was jarig en ze was te laat voor het feest”, klonk het bij de verdediging. De politierechter apprecieerde die uitleg maar matig, vooral omdat A.F. in 2017 ook al eens aan 95 kilometer per uur in bebouwde kom was geflitst. “Zo’n rijgedrag is echt onverantwoord. En egoïstisch. Voor een verjaardagsfeestje”, vond de politierechter. Ze legde de automobiliste ook een geldboete van 1.380 euro op. Als ze na haar rijverbod opnieuw in de auto wil stappen, zal ze eerst moeten slagen voor haar theoretisch en praktisch rij-examen, medische en psychologische proeven.