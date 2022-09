Ruim 200 drummers klaar voor Kortrijk Drumt by Night: “We brengen totaalspektakel vol verrassingen en vuur- en lichteffecten”

Zeven jaar na een eerste Kortrijk Drumt op het Schouwburgplein en goed vier jaar na een tweede editie op de verlaagde Leieboorden, keert Kortrijk Drumt terug naar diezelfde Leieboorden. Voor een totaalspektakel nu zaterdagavond.

“Uit liefde voor Kortrijk, om de Kortrijkzanen te bedanken voor alle steun en omdat we gepassioneerd zijn door drummen. We hopen op een massale opkomst, want er zal ook een clip opgenomen worden van deze unieke show. Eventuele regen zal ons niet deren. We gaan drummen, in welke weersomstandigheden ook”, zegt Gino Kesteloot van Drumsessies Gino Kesteloot op Heule-Watermolen.

Quote Tipje van de sluier: de nieuwe medley start met Welcome to the Jungle van Guns N’ Roses en ook Rammstein komt aan bod Steve Carette

Tip voor de bezoekers: het wordt veel meer dan drummen alleen. De show wordt verrassend en gaat hand in hand met spectaculaire vuur- en lichteffecten. “Op het vlak van muziek wordt het een combinatie van vorige edities met een nieuwe medley. Tipje van de sluier: de nieuwe medley start met Welcome to the Jungle van Guns N’ Roses en ook Rammstein komt aan bod”, zegt lesgever Steve Carette. Nog een gouden tip: het gebeuren is voor iedereen gratis toegankelijk.

Mooie vooruitzichten, al hing Kortrijk Drumt by Night aan een zijden draadje. Vorige zaterdag, toen Gino Kesteloot en Marc Vermeersch van coverband The MG’s Brothers in Knokke waren voor de clipopname van de nieuwe single van Frank Valentino en daarna optraden op de Sint-Bernardusfeesten in Nieuwpoort, werd Mieke Cuypers (58) onwel door hevige pijnen. Mieke, vrouw en steunpilaar van Gino Kesteloot, onderging een spoedoperatie.

“Ik ben thuis nu, maar ik kan niet langer fysiek meewerken aan de voorbereidingen van Kortrijk Drumt by Night. Ik dank mijn superteam om mijn taken over te nemen en me te ontlasten. Ik volg de show, maar blijf er niet de hele dag. Na de show is het meteen mijn bed in”, zegt Mieke. “Ik roep drummers en vrienden op om elkaar allemaal te helpen zaterdag, zodat alles vlot verloopt. Drum zoals nooit tevoren, voor Mieke. We gaan alles geven voor haar”, zegt Gino Kesteloot.

Het voorprogramma start zaterdag om 21 uur, met The MG’s Brothers. Kortrijk Drumt by Night vat omstreeks 21.30 uur aan. Je kan overal volgen op de verlaagde Leieboorden, met uitzondering van deels de Broelkaai waar een indrukwekkend podium komt en van de Broelbrug en onmiddellijke omgeving, voor de veiligheid.

Portugal en Brazilië

Er gaan, zoals eerder al aangegeven, ook enkele verrassingen zijn. Zo zijn Alexei Leão, organisator van het drumspektakel Orquestra de Baterias in Florianópolis in Brazilië, en zijn vrouw Priscila Bilck in Kortrijk. Alexei en zijn vrouw gaan iets moois doen op Kortrijk Drumt by Night. We geven geen details, om de verrassing niet te vergallen.

Volledig scherm Het bijna voltallige stadsbestuur repeteerde woensdagavond een laatste keer, bij Drumsessies Gino Kesteloot op Heule-Watermolen. Rechts bovenaan naast schepen Wouter Allijns zie je de Braziliaanse delegatie met Alexei Leão en Priscila Bilck © Cindy Frey

“Toen dat fameuze filmpje van Kortrijk Drumt enkele jaren geleden viraal ging en het zelfs in Brazilië opgepikt werd, was ik meteen verliefd op hoe ze spelen. Het is fantastisch hoe ze met behulp van een backing track zo mooi gesynchroniseerd drummen. Het klikt tussen ons. En we kunnen leren van elkaar, zo spelen wij met een live band in Brazilië”, zegt Alexei, die met zijn vrouw in Portugal woont. Er is met Alexei Leão overeengekomen om in juni of juli 2023 samen met lokale drummers een Kortrijk Drumt te brengen in Setúbal in Portugal en in augustus 2023 met Kortrijk Drumt het spektakel Orquestra de Baterias in Brazilië te versterken, goed daar voor een kleine duizend drummers. The sky is the limit.

Er zijn nog surprises. Zo drumt bijna het hele stadsbestuur mee, zaterdagavond op de verlaagde Leieboorden. Ook minister Vincent Van Quickenborne wordt verwacht.

Nog dit: de kostprijs van de show zit boven de 20.000 euro. Dat is liefst het dertigdubbele van de vorige Kortrijk Drumt op de verlaagde Leieboorden. Om maar te zeggen dat het echt een spektakel wordt. “Wat we te danken hebben aan alle sponsors ook, ik hoop dat ze allemaal aanwezig zijn”, zegt Gino Kesteloot.

Volledig scherm Gino Kesteloot op de nationale feestdag in Brussel, toen hij koning Filip leerde drummen © Cindy Frey

Tenerife

Tot slot nog meer nieuws rond nieuwe Kortrijk Drumt events. Zo trekken 25 drummers in mei 2023 ook naar Tenerife. Om er een Kortrijk Drumt te houden in het bekend vakantiedomein Westhaven Bay en in de toeristische hotspot Los Cristianos, op uitnodiging van Nele Messiaen van Westhaven Bay en Kortrijkzaan Guy Devos, die op Tenerife een flat heeft in het vissersdorpje Tajao. Of hoe Kortrijk Drumt steeds meer de wereld verovert.

