Romantiek troef in zomerbar Zomertuin, eeuwenoud idyllisch park vormt prachtdecor

De voormalige ziekenhuissite Maria’s Voorzienigheid, waar park Nolf aan paalt, wordt door de Knokse vastgoedmaatschappij Compagnie Het Zoute ontwikkeld tot de nieuwe stadsbuurt LOOF. Maar eerst is er nog ruimte voor tijdelijke invullingen, zoals Zomertuin, te bereiken via de Doorniksewijk 142 of aan de overkant van café Casa Verdi in de Loofstraat. “Een verscholen romantische zomerbar, ideaal om even uit te rusten midden onze bruisende stad. Geniet bij ons van een lekker wijntje, iets fris of een cocktail en laat je in dit park meedrijven op de deining van een oase aan rust, vriendschap en gezelligheid”, zegt Joran Vanhoenacker. “Verwacht je aan cosy corners, lounge- en strandstoeltjes, picknicktafels, poefjes, hangstoelen, schommel...”

Artiest in prieeltje

“En voor wie een hongertje heeft: we werken met gezonde snacks zoals versgemaakte humus, tapenades, wraps met parmaham en zongedroogde tomaatjes of zalm met kruidenkaas. Er is elke zaterdag en zondag vanaf 15 uur sfeervolle live akoestische muziek. We nodigen hiervoor artiesten uit het Conservatorium uit. Het is een uniek concept, want de artiest neemt telkens plaats in een prieeltje, wat het nog magischer maakt. Buiten die optredens speelt er altijd zachte muziek op de achtergrond, tussen de bomen door. We mikken op een rustig publiek om hier relaxed iets te drinken en bij te praten. Jonge gezinnen en ouderen, die hier overdag ook eens willen komen wandelen. Drankjes bestellen kan tot 21 uur om ’s avonds de stilte te laten terugkeren in de tuin”, besluit Vanhoenacker.