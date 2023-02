Rollegem krijgt nieuw speelbos en ravotzone aan Fabrieksbeek

RollegemOp zaterdag 11 februari gaan de eerste bomen van een nieuwe natuurlijke speelzone in Rollegem de grond in. De groenzone achter de begraafplaats wordt heringericht met speelheuvels, wilgenhutten, speelbos en groene rustplekken. “De stad komt zo tegemoet aan de vraag van Rollegemnaren naar meer bomen, bos en groene speelnatuur in hun omgeving”, zegt Vooruit-schepen van Natuur Bert Herrewyn. De feestelijke opening is in het voorjaar van 2024 voorzien.