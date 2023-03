Roemenen betrapt bij diefstal mazout op werf in Kortrijk

Proef van nieuwe ‘Quickie – The perfect storm’ cocktail in Sprezza

Cocktailbar Sprezza op de Graanmarkt in Kortrijk stelt een nieuwe cocktail voor: ‘Quickie – The perfect storm’, vernoemd naar Kortrijkzaan en minister Vincent Van Quickenborne. In totaal koppelt de bar acht bijzondere en historische plaatsen van Kortrijk aan een cocktail of mocktail.