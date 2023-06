Rode Kruis reikt Eerste Hulp brevetten uit

Tot uit Canada en China: liefheb­bers uit alle hoeken van de wereld bezoeken internatio­na­le rozentuin

De World Federation of Rose Societies zakte zondagmiddag naar de internationale rozentuin op Hoog Kortrijk af. Indrukwekkend om zien, want er waren ruim 150 inschrijvingen uit 40 landen. Liefhebbers kwamen onder meer uit de VS en Canada tot China, Japan en Nieuw-Zeeland. De rozentuin kreeg al veel internationale bezoekers, maar zo’n grote internationale delegatie is behoorlijk uniek.