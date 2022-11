‘Robeir’ (36) zet stap terug in Kortrijks bekendste nachtkroeg: “De Geverfde Vogel als mini Charlatan horen omschrijven is het mooiste compliment”

KortrijkRobbert Vandaele geeft eind 2022 de fakkel door aan de jongere generatie in De Geverfde Vogel. ‘Robeir’ doet dat met een knal, door zijn elf jaar in het hart van het Kortrijkse nachtleven vanaf donderdag 22 december te herdenken met een tiendaagse party en veertig dj’s zoals Jeroen Delodder, Kestified en Red D. Kortrijks bekendste nachtkroeg is zo klaar voor een nieuw hoofdstuk. “Corona kreeg ons bijna kapot, maar ‘De Veugel’ zal voor altijd blijven bestaan”, zegt ‘Robeir’.

Tot 8 uur ’s morgens doorzakken kan in Kortrijk alleen in De Geverfde Vogel. Uit Gent, Antwerpen, Brugge… van overal snellen feestvierders al jaren graag naar de uitgaansbuurt in de Reynaertstraat af, voor onvergetelijke party’s in een nachtkroeg die naam meer dan waardig. “Het is een café buiten categorie, waar je als cafébaas niet aan een vervaldatum ontsnapt. Je moet er als uitbater in de fleur van je leven zijn om voeling te blijven houden met de voortdurende instroom van nieuw jong publiek. Fysiek kan ik de nachten zeker nog aan, maar ik voel dat ik te oud aan het worden ben. Het is ook moeilijk om het vaderschap, zoontje Georges is ondertussen bijna een jaar en acht maanden jong, te combineren met ‘De Veugel’”, vertelt ‘Robeir’.

Volledig scherm sfeerbeeld van het disco weekend in 2022 © De Geverfde Vogel

De Geverfde Vogel is al jaren een kweekvijver voor dj’s die kwaliteit hoog in het vaandel dragen. Ook ‘Robeir’ hield dat altijd in ere. “Deejays die hier voor het eerst komen draaien horen zeggen dat het als een mini Charlatan aanvoelt, een verwijzing naar het legendarische café op de Vlasmarkt in Gent, is het mooiste compliment. De Geverfde Vogel is een speciale bruine kroeg, die ’s nachts als discotheek fungeert en waar we op het vlak van muziek zo breed mogelijk gaan. Zelfs Franse avonden marcheren hier omdat we zo’n divers publiek hebben. Van alle leeftijden ook, het gebeurt wel eens dat we hier op dezelfde nacht enkele generaties over de vloer krijgen.”

Quote Vogel for life eind 2019, toen we vijf dagen non-stop open waren, was top. StuBru zat met De Warmste Week in Kortrijk. Presentato­ren zakten vaak naar ons af, voor nachtjes in ‘De Veugel’. Dat waren toppers zoals Michel Cuvelier, Joris Brys, Jeroen Delodder, Stijn Van De Voorde… De sfeer was memorabel Robbert ‘Robeir’ Vandaele

Hoogtepunten zat, zo leidde ‘Robeir’ tal van geslaagde thema-avonden en -nachten in goeie banen, waarbij het interieur vaak een nieuwe look kreeg. “Een uitschieter was Vogel for life eind 2019, toen we vijf dagen non-stop open waren. Studio Brussel zat toen met De Warmste Week op het Nelson Mandelaplein in Kortrijk. Presentatoren en crew zakten elke dag na de afsluit op het Mandelaplein rond 1 uur naar de uitgaansbuurt af, voor een nachtje in ‘De Veugel’. Dat waren twee bussen die hier iedere keer aankwamen, met StuBru-topnamen zoals Michèle Cuvelier, Joris Brys, Jeroen Delodder, Stijn Van De Voorde… De sfeer was memorabel. Ze hadden altijd hun StuBru-vestje aan, ook om collega-dj’s in ‘De Veugel’ te zien draaien. Extreem druk was het toen.”

Volledig scherm sfeerbeeld van 'Vogel for life' in 2019 © De Geverfde Vogel

Zo hoog De Geverfde Vogel eind 2019 vloog, zo laag ging het vanaf het voorjaar van 2020. Toen corona het nachtleven murw sloeg. “We zaten zeer diep. Tijdens de eerste lockdown ging onze financiële buffer in rook op, tijdens de tweede lockdown hield een covidkrediet ons recht en tijdens de derde lockdown pompte ik er al mijn privé geld in om overeind te blijven”, vertelt Robbert Vandaele. “Alles wat ik in elf jaar opbouwde, was in twee jaar tijd weg. We zijn ook nu nog altijd uit die diepe put aan het klauteren. Gelukkig is het nachtleven helemaal terug. Maar zo’n verlies zet je niet snel recht. Het zal nog enkele jaren duren voor we er helemaal bovenop zijn.”

Quote Alles wat ik in elf jaar opbouwde, was ik door de coronacri­sis in twee jaar tijd weg. We zijn nog altijd uit die diepe put aan het klauteren. Gelukkig is het nachtleven ondertus­sen helemaal terug Robbert ‘Robeir’ Vandaele

Vaste kracht Gilles Hubert (24) neemt begin 2023 de fakkel over, als uitbater van De Geverfde Vogel. ‘Robeir’ laat het wel niet volledig los, hij staat Gilles nog drie jaar met raad en daad bij, vanop de achtergrond. “Gilles is een topkerel. Hij engageert zich voor de zaak, door hier altijd heel vroeg aanwezig te zijn en ook tot de allerlaatste te blijven. Hij zal het prima doen. En hij zal nieuw jong bloed aantrekken. Ik ben er zeker van dat ‘De Veugel’ voor altijd blijft bestaan. Zelf ben ik nog elke dag verwonderd als ik binnen kom. Die hoge plafonds, die stenen muren, die lage en mooie Franse toog, ‘De Veugel’ valt niet te kopiëren”, vertelt Robbert Vandaele. Die zich nu nog meer toelegt op het runnen van zijn restaurant Pand 44 in de Wijngaardstraat, samen met zijn vrouw Marie Seynaeve.

Volledig scherm sfeerbeeld van het disco weekend in 2022 © De Geverfde Vogel

‘Robeir’ neemt van donderdag 22 december tot en met zaterdag 31 december in stijl afscheid van ‘De Veugel’, met een tiendaagse party, telkens van 19 tot 8 uur. Waarbij alle dj’s van de voorbije jaren hun intrede/rentree maken zoals Red D, Jeroen Delodder, Kestified, Audiowave, TLP, Neon, Black Frank, Shizzle Le Sauvage…

Twee avonden staan in het teken van ‘ex-bartenders’. Op maandag 26 december komen gewezen vaste krachten zoals Vic Pattyn van Vestiaire Bar Boutique en Kim Vu van Vietnamees restaurant Kim Quy langs. En op woensdag 28 december krijgen voorgangers nog eens de sleutels van ‘de herberg’ in handen, zoals Mathieu Declercq van café-bistro Balthazar. Hij komt met zijn deejays van toen plaatjes draaien, terwijl zijn zus en toenmalig mede-zaakvoerder Felice samen met ‘anciens’ de aanwezige feestvierders zal bedienen van achter de toog.

Volledig scherm sfeerfoto van de Oberbayern avond en nacht in 2019 © De Geverfde Vogel

Meer info en het volledige programma: www.robeirsfinalfarewelltour.be.

De geschiedenis van De Geverfde Vogel, al 42 jaar een legendarische nachtkroeg Het vroegere ‘De Zwinnebloaze’ werd in 1980 door Christian Vandewalle tot De Geverfde Vogel omgedoopt. De naam verwijst naar een boek van Pools schrijver Kozinski. Dirk Van den Broeck neemt in 1982 over en runt de zaak zeventien jaar. Vanaf 1999 staat Bert Vanhalle er vijf jaar achter de toog. Het trio Felice en Mathieu Declercq en Jan Mespreuve nemen in 2004 de fakkel over en geven het café een extra boost, door thema weekends te houden. Eind 2011 wordt Robbert ‘Robeir’ Vandaele het nieuwe gezicht. Vanaf januari 2023 volgt Gilles Hubert. Het café is eigendom van familiebrouwerij Omer Vander Ghinste.

