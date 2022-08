Road Rock mist nieuwe start niet: “Wat klein begon in Kortrijk, wordt nu groot in Kuurne”

Kuurne/KortrijkDe keuze van Road Rock om Kortrijk te verlaten , is goed uitgedraaid. De zesde editie, voor het eerst op de Vlaskouter in Kuurne, was meteen uitverkocht met 2.500 aanwezigen en Therapy? en Hooverphonic als headliners. “Het was een top beslissing om nu en de komende jaren voor deze mooie en groene locatie te kiezen, iedereen is er vol lof over”, vertelt organisator Geert Lefevre.

Eerst nog even de weg schetsen die Road Rock al aflegde. De eerste edities vanaf 2016 waren op het Schouwburgplein in Kortrijk, gevolgd door een verhuis in 2019 naar het Begijnhofpark in Kortrijk en nog een verhuis naar het toenmalig evenementenplein Depart XXL op het Nelson Mandelaplein in Kortrijk in 2021. Door het ontbreken van een vaste locatie in Kortrijk en het gevoel nooit echt gesteund geweest te zijn door de stad, ging Road Rock nu op de lokroep van Francis Benoit in. De CD&V-burgemeester van Kuurne stelde de Vlaskouter als nieuwe vaste locatie voor. “Een schot in de roos, Road Rock was schitterend op de Vlaskouter”, vindt Benoit. Een mening die door alle aanwezigen gedeeld werd. “Vorig jaar op het Mandelaplein in Kortrijk waren er meer containers dan volk. Of hoe wat klein begon in Kortrijk, nu groot wordt in Kuurne”, knipoogt Francis Benoit.

Stef Kamil Carlens

Er waren 2.500 aanwezigen zaterdag. “Road Rock was uitverkocht, de laatste vijftig tickets werden zaterdag aan de deur verkocht”, zegt organisator Geert Lefevre. “We voelden meteen ook de betrokkenheid van de gemeenschap in Kuurne. We hebben hier meer dan in Kortrijk lokaal tickets verkocht. We zitten goed, met een capaciteit van 2.500 festivalgangers. Verder groeien hoeft niet. We danken ook onze 184 sponsors. Zonder hen is er geen Road Rock mogelijk. We bereiden al de volgende editie in 2023 voor. Dan zou ik er heel graag Belgisch multi-disciplinair artiest Stef Kamil Carlens bij hebben, om alvast één naam te lossen.”

Volledig scherm Een fan met een duidelijke boodschap, tijdens het optreden van Therapy? © Cindy Frey

Headliners Hooverphonic en Therapy? wisselden zaterdagavond om Hooverphonic meer tijd te geven om alles klaar te zetten, want de band kwam met een volledige bezetting van achttien artiesten in plaats van de oorspronkelijk ingeplande twaalf artiesten. Er waren nog uitschieters. Zo viel RHEA, met strakke en melodische riffs, in de smaak. Ook de dj-set tussen de optredens door, gigantische discobal inbegrepen, was zeer geslaagd.

Quote We willen tegen onze tiende editie 250 kwetsbare kinderen helpen, door hun muziekop­lei­ding te betalen organisator Geert Lefevre

Zoals altijd gaat een groot deel van de opbrengst van Road Rock naar het betalen van muziekopleidingen van kwetsbare kinderen in Kortrijk en voortaan ook in Kuurne en Harelbeke. “We willen zo tegen onze tiende editie 250 kwetsbare kinderen helpen. Meer nog: het is onze natte droom om minstens één van die kinderen dan live een liedje te laten brengen op Road Rock. We kiezen trouwens niet zelf de muziekopleiding. Van accordeon over harp tot rock… het kind kiest zelf. En het gaat niet enkel over kansarme kinderen. We helpen bijvoorbeeld ook kinderen van gezinnen die door een zware tegenslag in de problemen komen”, vertelt Geert Lefevre.

Volledig scherm Veel volk, voor het optreden van Therapy? © Cindy Frey

Ook lovenswaardig: Road Rock werkte samen met internaat Kastor van tehuis voor bijzondere jeugdzorg De Rijzende Ster. De jongeren hielpen mee aan de opbouw van het festivalterrein. Hun inzet was bijzonder groot.

