Rijwoning tijdelijk onbewoonbaar na keukenbrand

De brandweer haastte zich donderdagnamidag omstreeks 16.30 uur naar de Wandelingstraat aan de Veemarkt. In de woning was in de keuken brand uitgebroken. De brandweer kon het vuur snel blussen, maar kon niet verhinderen dat de keuken van de rijwoning volledig zwartgeblakerd is. De bewoonster kon samen met haar kinderen gelukkig wel op tijd het huis verlaten. Vermoedelijk ligt de oorzaak bij een potje op het fornuis dat plots is beginnen branden. De woning is door de brand tijdelijk onbewoonbaar, voor het gezin wordt een oplossing gezocht. Door de brand was de Wandelingstraat een tijdlang volledig afgesloten.