Rijongeschikt verklaard: dronken fietser die tegen geparkeerde auto valt

harelbeke/kortrijk Jazzpia­nist Jasper Huysen­truyt is best een grote naam in zijn nieuw thuisland Chili, donderdag treedt hij op in CC Het Spoor

Alles achterlaten, naar Chili verhuizen, en er ook de rest van zijn leven blijven wonen. Het was niet het idee dat jazzpianist Jasper (38) als prille twintiger voor ogen had, maar de liefde dacht er anders over. Intussen woont hij er 10 jaar, verwierf hij er een stevige plek in de jazzscene en is hij een regelmatig gevraagde componist voor filmmuziek. Donderdag speelt hij in CC Het Spoor in Harelbeke, samen met zijn twee Chileense bandleden.

21 september