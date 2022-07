Ribs ‘n Beer opent vrijdag op nieuwe locatie op de Grote Markt: “Naar passage en visibiliteit een grote stap vooruit”

KortrijkRibs ‘n Beer opent vrijdag de deuren van hun nieuwe locatie op de Grote Markt in het pand waar vroeger de Pizza Hut zat. Ribs ‘n Beer zat vijf jaar in de Burgemeester Reynaertstraat. “We hebben zo goed als het volledige pand gerenoveerd en zowat alles is nieuw”, vertelt zaakvoerder Hendriek Laloo (32).

Ribs ‘n Beer opende in 2017 in de Burgemeester Reynaertstraat in Kortrijk. Het concept, met ribbetjes à volonté aan 22 euro, was al snel een succes. Ook de zes bieren van het vat worden gesmaakt. “Het pand in de Burgemeester Reynaertstraat was te klein geworden”, vertellen zaakvoerder Hendriek Laloo (32) en zijn rechterhand Kjell Vandecappelle (25). “We keken uit naar een ander pand en botsten op dit pand dat al enkele jaren leeg stond. Sinds december vorig jaar zijn we begonnen aan de verbouwingswerken. De unieke houten trap hebben we uiteraard behouden en we hebben met andere houtsoorten geprobeerd om er een mooi geheel van te maken. Zo goed als alles is nieuw. De tafels en banken heeft mijn vader gemaakt die de Ribs ‘n Beer in Brugge runt, de bar is volledig nieuw en noem maar op.”

Op vier dagen verhuisd

De Ribs ‘n Beer in de Burgemeester Reynaertstraat bleef al die maanden open tot en met afgelopen zondag. “Het zijn inderdaad erg drukke maanden geweest”, vertelt Hendriek. “Sinds zondag hebben we ook in vier dagen zo goed als alles verhuisd, al zijn we er nog niet helemaal. Dit weekend starten we met de benedenverdieping en het terras. Volgende week kunnen we ook de bovenverdieping openen, we mankeren eigenlijk nog één zitbank om het geheel gezelliger te maken. We hebben er alvast enorm hard naar uitgekeken.”

Toplocatie

Naar passage en visibiliteit is dit pand uiteraard gewoon top. Binnen zijn zo’n 120 tot 130 zitplaatsen, buiten 80 tot 90 waar we op ons vorig terras amper 30 plaatsen hadden. Het concept blijft hetzelfde, we hebben wel nog een paar extra lokale biertjes toegevoegd aan ons aanbod. Ik ga ervanuit dat we vlot kunnen starten. We hebben een erg goed team en zijn op elkaar ingespeeld. Maar we kunnen altijd nog extra volk gebruiken. Wie zich geroepen voelt mag zich altijd komen aanmelden. Je komt terecht in een jong en enthousiast team.”

