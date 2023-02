RHIZO houdt toertocht voor G-sport Kortrijk

Je kan kiezen tussen twee bepijlde routes van 70 of 90 kilometer, met een of twee bevoorradingen. Beide ritten gaan naar het Waalse Pays des Collines. De kortste gaat over golvend terrein met 400 hoogtemeters, de langste trotseert enkele kuitenbijters met 650 hoogtemeters. Er is gratis koffie aan de start. Achteraf is er een bar. Inschrijven kost tussen 7 en 11 euro. De voorinschrijvingen lopen tot en met vrijdag 3 maart om 22 uur.