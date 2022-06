RESTOTIP. Frietjesbistro Frites À l’Heure in Kortrijk: “Achter de frituur vind je een smaakvol ingerichte zaak”

kortrijkEen echt volks frietkot vooraan, een klassevol ingerichte bistro achteraan. Bram Wylin en Gregory Six lanceerden enkele maanden geleden Frites À l’Heure in het centrum van Kortrijk. Wij gingen proeven: is het eten in de bistro beter dan wat je verwacht van een frituur?

Meer restauranttips uit Zuid-West-Vlaanderen lees je in ons dossier.

Volledig scherm Bram Wylin en Gregory Six lanceerden enkele maanden geleden frietjesbistro Frites À l’Heure in het centrum van Kortrijk. © Henk Deleu

Wat het interieur betreft, zit het bij Frites À l’Heure alvast zeker snor. Dat Bram er een carrière als kleurenconsulent bij verfwinkel Colora op zitten heeft, zal daar wellicht wel een aandeel in hebben. Het bistrodeel achter de frituur is echt heel smaakvol ingericht. We zochten er met plezier een tafeltje uit.

Volledig scherm De pornstar martini. © Joyce Mesdag

Als aperitief kies ik naar goeie gewoonte voor een cocktail op de kaart: de pornstar martini. Mijn tafelgenoot gaat voor de picon vin blanc. Beide drankjes zijn wat we ervan verwachten. Hoewel we een kleine portie Buggles met dipkaas krijgen, kiezen we nog voor een extra hapje: garnaalballetjes. Laat ik met het minpuntje beginnen. Erg veel garnalen zitten er niet in, in de kroketjes. Maar de smaak van de vulling zit toch goed, en ook het korstje is lekker krokant.

Volledig scherm Garnaalballetjes. © Joyce Mesdag

Mijn tafelgenoot geeft aan dat hij sowieso voor frietjes kiest, dus ik kan met een gerust hart de rest van de kaart verkennen, én tegelijk ook de kwaliteit van de goudgele lekkernij beoordelen. Er is een uitgebreide kaart, met heel veel lekkers op. Als hoofdgerecht kies ik voor de pasta Patron: tagliatelle met scampi, paprika, roomsaus, gerookte zalm en krokante seizoensgroenten.

Volledig scherm Pasta Patron: tagliatelle met scampi, paprika, roomsaus, gerookte zalm en krokante seizoensgroenten. © Joyce Mesdag

Die pasta is een schot in de roos, wat mij betreft. De pasta is zacht, de saus is smakelijk en er is voldoende. De gerookte zalm blijkt uitstekend van smaak, niet altijd even evident. De scampi zijn zacht en lekker. Ik eet met plezier mijn hele bord leeg.

Volledig scherm Goudgele frietjes: zoals het hoort. © Joyce Mesdag

Mijn tafelgenoot kiest uiteindelijk de vol-au-vent met frietjes en sla. Die frietjes zijn - zoals je mag verwachten - beter dan wat je in een doorsnee bistro voorgeschoteld krijgt. De vol-au-vent heeft de juiste verhoudingen tussen vlees en saus, en ook het slaatje is wat het moet zijn.

Volledig scherm De vol-au-vent. © Joyce Mesdag

Eerlijk gezegd kan je ons na dat hoofdgerecht al ‘rollen’. Maar het lot van een recensent kan zwaar zijn: we nemen er ook nog even de dessertkaart bij. Ik kies voor de traditionele dame blanche. Mijn tafelgenoot gaat voor de chocomousse. Blijkbaar duurt het iets langer dan normaal daarvoor, want zowel Bram als Gregory komt zich excuseren omdat we even moeten wachten. Ons is het eigenlijk nog niet eens opgevallen. Maar hierdoor merken we hoe vriendelijk en gastvrij het duo is.

Volledig scherm De traditionele dame blanche. © Joyce Mesdag

De desserts zelf zijn wat ze moeten zijn. Smakelijk ijs, verse chocoladesaus. De chocomousse is heerlijk en stevig, en er zit een ingrediënt in dat het een bijzondere smaak geeft. Wij kunnen het niet thuiswijzen, maar lekker is het wel.

Volledig scherm De chocomousse. © Joyce Mesdag

Conclusie: De kwaliteit van het eten is echt wel bistrowaardig. En de rekening valt ook goed mee: met ons twee liggen we aan 105 euro. Bij andere restaurantbezoeken is dat vaak 30 tot 40 euro meer.

Praktisch:

O.-L.-Vrouwestraat 20

8500 Kortrijk

www.fritesalheure.be

Bram: 0494/60.07.64

Gregory: 0473/61.00.03

Openingsuren:

Dinsdag tot en met zondag van 17.20 tot 22.20 uur. Maandag gesloten