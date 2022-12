RESTOTIP: een vleugje Italië op je bord in restaurant Riverso

Kortrijk / Izegem Colruyt­dief stelt zich agressief op in cellencom­plex rechtbank en kan proces niet bijwonen

Een 35-jarige man die in verschillende Colruyt-filialen flessen whisky ging stelen, riskeert één jaar cel. De man werd woensdag overgebracht vanuit de gevangenis naar de rechtbank. Maar in afwachting van zijn proces stelde hij zich bijzonder agressief op in het cellencomplex. De politie stuurde de man dan maar terug naar de gevangenis.

14 december