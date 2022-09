Restauratie beschermd Augustinessenklooster aangevat, werken kosten 3,6 miljoen euro: “Zusters blijven er wonen, we respecteren hun wens”

Kortrijk Kortrijk krijgt nieuwe zones 20 na verdere verlaging Leieboor­den en heraanleg histori­sche binnenstad

In het Limburgse Hasselt is sinds augustus in het stadscentrum een woonerf van kracht binnen de kleine ring. Je mag er nog maximum 20 kilometer per uur rijden. Ook Kortrijk voert nieuwe zones 20 in, na de heraanleg van de historische binnenstad en de verdere verlaging van de Leieboorden.

12 september