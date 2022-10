Resem inbreuken vastgesteld tijdens controleactie met onderschepping op Kortrijkse invalswegen

Van de 500 gescreende voertuigen werden er 75 uit het verkeer gehaald voor een grondige controle. Eén automobilist zag dat duidelijk niet zitten. Hij probeerde de controle te ontvluchten maar dat was buiten een mobiele patrouille gerekend die klaar stond om in te grijpen bij een dergelijk scenario. Twee bestuurders hadden teveel gedronken, één iemand had geen rijbewijs. In vijf gevallen kon geen geldig verzekeringsbewijs voorgelegd worden, van twee voertuigen bleek de keuring vervallen. Eén bestuurder vloog op de bon omdat hij een andere auto rechts had ingehaald. Zes automobilisten waren niet-handenvrij aan het bellen, vier droegen de veiligheidsgordel niet. “De controleactie verliep vlot en zonder incidenten”, zegt Thomas Detavernier, woordvoerder van de politiezone Vlas. “Er waren geen verdachte vaststellingen naar rondtrekkende dadergroepen toe. Het overgrote deel van de bestuurders was perfect in orde. Veel bestuurders vonden onze politionele aanwezigheid door middel van zo’n actie zelfs een goed initiatief, wat alvast een opsteker is. Binnenkort volgen overigens nog dergelijke acties.”