REPORTAGE. “Er zijn hier zeker 4.000 Omers gedronken”: Volksfeest viert 130-jarig bestaan familiebrouwerij, ook 100 échte Omers aanwezig

“Bovenmenselijk”, zo omschrijven vrienden de prestatie van Ann Andries (50) uit Marke. Ze liep in 130 uur, dat zijn nog geen zes dagen, Swiss Peaks uit. Dat zijn 360 kilometer door de Zwitserse Alpen, goed voor 26.000 hoogtemeters, met pieken tot 3.000 meter. “Vergis u niet hoor, voorzichtig naar beneden lopen was soms even zwaar als klimmen. Maar het was vooral buitengewoon mooi”, zegt Ann, die dinsdagavond als verrassing thuis gevierd werd door vrienden.

7 september