Renovatie historische fiets- en voetgangersbrug over sluis 11 start

Kortrijk Howest heeft tweede beste gameschool van de wereld

De bacheloropleiding Digital Arts and Entertainment (DAE) van de hogeschool West-Vlaanderen (Howest) is niet langer de beste gameschool van de wereld. Die eer gaat nu naar het Canadese Think Tank Training Centre. Al blijft ook een zilveren medaille top, in de categorie ‘Best Game Design & Development School’, van de internationaal gerenommeerde competitie The Rookies.

3 oktober