Renovatie betonnen vloeren in parking Veemarkt kost ruim 1 miljoen euro, parking sluit tijdens werken

Kortrijk Drie jaar cel voor jongeman (22) die flat opzette­lijk in brand steekt

Hij was net vrijgelaten bij de politie toen Oliver H. (22) naar zijn appartement in de Zwevegemsestarat in Kortrijk ging. Eens thuis stak hij de boel in de fik. De schade was erg aanzienlijk en nu is hij nog eens veroordeeld tot drie jaar effectieve celstraf.

23 maart