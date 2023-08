Van misdienaar tot minister: 12 Kortrijkse keerpunten in 50 jaar Vincent Van Quickenbor­ne: “Ik vond dé grote liefde pas op mijn 36ste”

Vincent Van Quickenborne is op dinsdag 1 augustus 50 jaar. Een halve eeuw vol mooie herinneringen en een mijlpaal om te vieren. We gaan samen op zoek naar zijn twaalf belangrijkste Kortrijkse keerpunten. Zet je klaar voor een bijzonder openhartig gesprek, met de zotste anekdotes ook. “Volkszanger Johny Turbo leerde me als kind nog drummen. Alhoewel… ik bakte er niets van”, lacht hij. Als uitsmijter schotelen we hem nog negen pittige meerkeuzevragen voor. Een jointje of liever een Omer? We gaan geen enkel onderwerp uit de weg.