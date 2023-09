PORTRET. Vincent Van Quickenbor­ne (50) in het heetst van ‘pipigate’: wie is de mens achter de politicus? “De laatste jaren is hij nochtans al wat gekalmeerd”

Vóór zijn 40ste was hij al - in die volgorde - senator, staatssecretaris, minister, vicepremier en burgemeester. Vandaag, op zijn 50ste, probeert Vincent Van Quickenborne (Open Vld) zich als minister van Justitie vooral te redden van beplaste politiecombi’s en dronken luchtgitaren. “Work hard, play hard: zo is Vincent nog altijd”, weet een vriend. “Al is hij zeker sinds de komst van zijn kinderen toch wat rustiger geworden.” Portret van de échte mens achter de omstreden politicus.