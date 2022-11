Rechterrijstrook versperd op Buitenring ter hoogte van Kortrijk-Zuid

KV Kortrijk “Met mijn kwalitei­ten weet ik dat ik beter ben dan Kortrijk”: Lamkel Zé zegt in januari België te verlaten voor Hongarije - Kameroener niet in selectie voor wedstrijd tegen KVO

In een interview met ‘RTBF’ zegt Didier Lamkel Zé dat hij KV Kortrijk deze winter verlaat. Zijn volgende bestemming moet de Hongaarse landskampioen Ferencvaros worden. “Ik heb een grotere uitdaging nodig om een hoger niveau te bereiken en mijn carrière nieuw leven in te blazen.” KVK-coach Adnan Custovic heeft besloten om de Kameroener niet op te nemen in de selectie voor de wedstrijd van morgenavond tegen KV Oostende.

5 november