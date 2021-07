Rechter toont geen begrip of genade meer voor onverbeterlijk oplichterskoppel, tot drie jaar cel: “Vorige keer wellicht eens goed gelachen met mijn mildheid”

Kortrijk/Wijtschate“Als jullie zich nog eens voor mij moeten verantwoorden voor oplichtingen, hoef je niet meer op mildheid te rekenen.” De rechter in Kortrijk was in april 2019 heel duidelijk toen hij een oplichterskoppel uit Kortrijk tot 9 maanden cel veroordeelde omdat ze pannenkoeken voor een goed doel deur aan deur verkochten maar het geld in eigen zakken staken. Ze deden lustig verder met hun oplichterspraktijken en de rechter hield donderdag woord: hij veroordeelde hen tot effectieve celstraffen van 30 maanden tot 3 jaar. Tijdens hun proces had zich een triest schouwspel afgespeeld.