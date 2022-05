Rebelle uit Marke krijgt eerste Michelinster: “Als 14-jarige schreeuwde ik al van de daken dat ik topchef wilde worden”

Kortrijk Automobi­lis­te ramt geparkeer­de voertuigen en valt wat verderop in slaap: rechter wil rijge­schikt­heid onderzoe­ken

De Kortrijkse politierechter wil laten onderzoeken of een 32-jarige automobiliste uit Kortrijk wel nog rijgeschikt is. Na een botsing met geparkeerde voertuigen in Marke (Kortrijk) reed ze weg maar viel wat verderop met 2,14 promille alcohol in het bloed achter het stuur in slaap.

