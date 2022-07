Razendsnelle stenengooiers nog altijd niet gevat in Kortrijkse buurt: “Het lijkt wel guerrilla, de stenen komen van alle kanten”

Kortrijk / Laarne 8 maanden cel voor man (29) die 90 euro uit kassa van café grist

Een 29-jarige man die op 3 maart 90 euro uit de kassa van Bar Luxe in de Burgemeester Reynaertstraat in Kortrijk stal, is veroordeeld tot 8 maanden cel. De man baande zich een weg tot achter de toog en nam geld uit de kassa toen het café nog open was.

